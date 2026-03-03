Le président américain Donald Trump a poursuivi les frappes militaires contre l’Iran malgré des avertissements internes soulignant les risques politiques d’une escalade à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, selon deux hauts responsables de la Maison Blanche et un républicain proche de l’administration.

D’après ces sources, un débat approfondi a eu lieu au sein de l’exécutif sur l’impact potentiel de l’opération en Iran sur les chances des républicains de conserver le contrôle du Congrès. Certains conseillers auraient plaidé pour que le président recentre sa communication sur les priorités intérieures, notamment la santé et le pouvoir d’achat, thèmes jugés plus porteurs auprès d’un électorat préoccupé par le coût de la vie.

L’offensive, baptisée « Epic Fury », a suscité le soutien de nombreux responsables favorables à une ligne dure en matière de politique étrangère, qui considèrent l’opération comme une opportunité de fragiliser durablement le régime de Téhéran. Mais d’autres au sein de l’administration redoutent qu’un conflit prolongé ne ravive la lassitude de l’opinion publique vis-à-vis des engagements militaires à l’étranger.

Selon les sources citées, la stratégie de communication de la Maison Blanche devait initialement s’orienter davantage vers les dossiers domestiques avant que la crise iranienne ne bouleverse l’agenda politique.

L’impact politique à long terme dépendra de l’évolution du conflit dans les semaines à venir. Si les opérations restent limitées et rapides, elles pourraient renforcer l’image d’autorité du président. En revanche, une escalade prolongée ou des pertes supplémentaires pourraient peser sur les perspectives électorales des républicains.