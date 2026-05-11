Trump et Xi prêts à relancer le dialogue mondial : Iran, nucléaire, commerce et IA au cœur d’un sommet sous haute tension

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer cette semaine à Pékin pour un sommet de deux jours consacré à plusieurs dossiers explosifs, allant du commerce international à l’Iran, en passant par l’intelligence artificielle et les armes nucléaires.

Selon des responsables américains cités par Reuters, les deux dirigeants évoqueront également la question de Taïwan ainsi qu’une possible prolongation de l’accord de trêve portant sur les minéraux critiques et les terres rares, un secteur stratégique au cœur de la rivalité économique entre Washington et Pékin.

Donald Trump doit arriver mercredi en Chine pour ce qui sera son premier déplacement dans le pays depuis 2017. Les discussions prévues jeudi et vendredi marqueront aussi la première rencontre en face à face entre les deux chefs d’État depuis plus de six mois.

Cette visite intervient dans un contexte de relations particulièrement tendues entre les deux premières puissances économiques mondiales. Les désaccords commerciaux persistent, tandis que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ainsi que les tensions autour de Taïwan continuent d’alimenter les frictions diplomatiques entre Washington et Pékin.

Malgré ces divergences, les deux camps espèrent parvenir à plusieurs avancées économiques. Des responsables américains ont indiqué que la Chine pourrait annoncer de nouveaux achats d’avions du constructeur Boeing, ainsi que des importations accrues de produits agricoles et d’énergie américains.

Les États-Unis et la Chine devraient également discuter de la création de forums permanents destinés à faciliter le commerce et les investissements bilatéraux. Des projets de chambres de commerce et d’investissement communes pourraient être officiellement dévoilés pendant le sommet, même si leur mise en œuvre nécessiterait encore plusieurs mois de négociations techniques.

Les conseillers de Donald Trump se montrent optimistes quant à une prolongation de la trêve commerciale sur les terres rares, essentielles à de nombreuses industries stratégiques, notamment les technologies de pointe et la défense.

Alors que les marchés mondiaux suivent attentivement cette rencontre, le sommet Trump-Xi apparaît comme une tentative majeure de stabilisation entre Washington et Pékin, à un moment où les tensions géopolitiques et économiques continuent de redessiner l’équilibre mondial.