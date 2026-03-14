Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu’il pensait que le président russe Vladimir Poutine pourrait apporter « un peu d’aide » à l’Iran dans le contexte du conflit qui secoue actuellement le Moyen-Orient.

Dans une interview accordée à l’émission The Brian Kilmeade Show sur Fox News Radio, Trump a évoqué la possibilité d’un soutien limité de Moscou à Téhéran. « Je pense qu’il l’aide peut-être un peu, oui, je suppose », a-t-il déclaré.

Le président américain a toutefois relativisé cette situation en la comparant au soutien occidental à Ukraine face à l’offensive russe. « Il pense probablement que nous aidons l’Ukraine, n’est-ce pas ? », a ajouté Trump.

Ces déclarations interviennent alors que la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran continue d’alimenter les tensions internationales et d’inquiéter les grandes puissances.

La Russie entretient depuis plusieurs années des relations étroites avec l’Iran, notamment dans les domaines militaire et énergétique. Toutefois, Moscou n’a pas officiellement confirmé fournir un soutien direct à Téhéran dans le cadre du conflit actuel.

Les propos de Trump illustrent la dimension géopolitique plus large de la guerre, qui pourrait impliquer indirectement plusieurs grandes puissances dans un affrontement aux répercussions mondiales.