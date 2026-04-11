Trump dévoile un projet d’arche monumentale de 76 mètres à Washington

Le président des États-Unis, Donald Trump, a présenté les plans d’un ambitieux projet architectural : une arche monumentale de 76 mètres de haut destinée à transformer le paysage de Washington.

Baptisée « Arc de l’Indépendance », cette structure s’inspire des arcs antiques, notamment de l’Arc de Titus à Rome et de l’Arc de Triomphe à Paris. Le projet prévoit une construction de couleur ivoire, richement décorée d’éléments dorés.

Parmi les caractéristiques annoncées figurent une imposante statue de 18 mètres au sommet, évoquant la Statue de la Liberté avec des ailes, ainsi que deux aigles monumentaux et plusieurs lions dorés. Des inscriptions patriotiques, tirées du serment d’allégeance américain, seraient également gravées sur l’édifice.

L’arche serait située à proximité du cimetière national d’Arlington, un emplacement symbolique qui pourrait accentuer les débats autour du projet.

Toutefois, cette initiative suscite déjà des controverses. Elle doit encore obtenir les autorisations nécessaires et fait l’objet de contestations judiciaires, certains opposants critiquant à la fois son coût, son emplacement et son esthétique.

Si elle venait à être construite, cette arche deviendrait l’un des monuments les plus imposants de la capitale américaine, redessinant durablement son horizon et relançant le débat sur l’aménagement urbain et le symbolisme national.