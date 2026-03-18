Le président américain Donald Trump a vivement critiqué le refus de plusieurs alliés de l’OTAN de participer à l’opération militaire menée contre l’Iran, qualifiant cette position de « très stupide ».

S’exprimant depuis la Maison-Blanche, Trump a indiqué que la majorité des pays membres de l’Alliance atlantique avaient informé Washington de leur décision de ne pas s’engager directement dans le conflit.

Malgré ce refus, le président américain a affirmé que ces alliés soutenaient globalement l’action conjointe des États-Unis et d’Israël, entrée dans sa troisième semaine.

Cette divergence met en lumière des tensions au sein de l’OTAN, alors que plusieurs pays européens ont exprimé leurs réticences face à une implication militaire directe, privilégiant une approche prudente dans un contexte de risque d’escalade régionale.

Les alliés concernés redoutent notamment les conséquences d’un élargissement du conflit au Moyen-Orient, déjà marqué par des frappes croisées, des perturbations énergétiques et des tensions diplomatiques accrues.

De son côté, Donald Trump a multiplié les appels à un soutien plus actif de ses partenaires, notamment pour sécuriser des zones stratégiques comme le détroit d’Ormuz.

Ces désaccords illustrent les fractures stratégiques entre Washington et certains de ses alliés, à un moment où la guerre contre l’Iran redéfinit les équilibres géopolitiques internationaux.

Ils pourraient également peser sur la cohésion de l’OTAN, confrontée à des choix difficiles entre solidarité militaire et gestion des risques d’un conflit élargi.