Trump assouplit le blocus pétrolier : un tanker russe autorisé à sauver Cuba de la pénurie

Le président américain Donald Trump a opéré un revirement inattendu en autorisant l’entrée d’un pétrolier russe dans les eaux cubaines, mettant temporairement fin à un blocus pétrolier qui asphyxiait l’île depuis plusieurs mois.

Cette décision intervient alors qu’un navire russe, sous sanctions et appartenant à la « flotte fantôme » de Moscou, s’approche d’un port cubain avec une cargaison de pétrole cruciale pour un pays plongé dans une grave crise énergétique.

Depuis près de trois mois, Cuba n’avait reçu aucune livraison de carburant, conséquence directe des pressions américaines ayant entraîné l’arrêt des exportations en provenance du Venezuela et du Mexique. Cette situation a provoqué des coupures d’électricité massives et un rationnement strict de l’essence.

S’exprimant à bord d’Air Force One, Donald Trump a affirmé n’avoir « aucun problème » avec le fait que des pays, y compris la Russie, livrent du pétrole à Cuba, marquant une rupture nette avec la ligne dure adoptée jusque-là par Washington.

Ce changement de cap offre un répit immédiat à l’économie cubaine, au bord de la paralysie, mais ne constitue qu’une solution temporaire face à une crise structurelle plus profonde.

Derrière cette décision, certains analystes évoquent un contexte international particulièrement tendu, notamment la guerre impliquant l’Iran, qui bouleverse les marchés énergétiques mondiaux et contraint les États-Unis à adopter une approche plus pragmatique.

Ce geste pourrait également traduire une volonté d’éviter une aggravation de la situation humanitaire sur l’île, tout en ajustant la stratégie américaine face aux équilibres géopolitiques actuels.

Si cette livraison de pétrole représente une bouffée d’oxygène pour La Havane, elle souligne surtout la fragilité énergétique de Cuba et les limites d’une politique de pression économique dans un monde marqué par des crises multiples et interconnectées.