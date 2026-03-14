Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que « de nombreux pays » allaient envoyer des navires de guerre afin de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, dans un contexte de tensions croissantes avec l’Iran.

Dans un message publié sur le réseau social Truth Social, Trump a affirmé que plusieurs États touchés par les menaces iraniennes de fermeture de ce passage stratégique participeraient à une opération maritime menée en coordination avec Washington.

Le président américain n’a toutefois pas précisé quels pays seraient impliqués dans ce déploiement naval. Il a simplement indiqué que ces États agiraient « en collaboration avec les États-Unis » afin de maintenir le détroit ouvert et sûr pour le trafic maritime.

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des points de passage les plus importants du commerce énergétique mondial. Environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié transite par cette voie maritime située entre l’Iran et Oman.

Les tensions dans la région se sont intensifiées depuis le déclenchement du conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, à la suite de frappes aériennes menées fin février contre des cibles iraniennes.

Téhéran a menacé à plusieurs reprises de bloquer la navigation dans le détroit en représailles aux attaques, ce qui a provoqué de fortes inquiétudes sur les marchés énergétiques et un risque de perturbation majeure de l’approvisionnement mondial en pétrole.