Le président des United States, Donald Trump, a déclaré mercredi que son pays avait « gagné » la guerre contre l’Iran, tout en affirmant que les forces américaines ne quitteraient pas le conflit prématurément.

Lors d’un rassemblement électoral à Hebron, Kentucky, Donald Trump a estimé que l’armée américaine avait infligé de lourdes pertes aux forces iraniennes. « Il ne faut jamais crier victoire trop tôt. Nous avons gagné », a-t-il déclaré devant ses partisans.

Le président américain a affirmé que les États-Unis avaient mis hors de combat 58 navires de guerre iraniens au cours des opérations militaires.

Malgré ces déclarations de victoire, Donald Trump a laissé entendre que les opérations militaires pourraient se poursuivre afin d’atteindre pleinement les objectifs fixés par Washington.

« Nous ne voulons pas partir prématurément. Nous devons terminer le travail », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis ne souhaitaient pas être contraints de revenir intervenir dans la région tous les deux ans.

Ces déclarations interviennent alors que les frappes menées par les États-Unis et Israel contre l’Iran ont provoqué une escalade des tensions au Moyen-Orient, alimentant les craintes d’un conflit plus large dans la région.