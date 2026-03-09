Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis n’avaient pas besoin de l’aide militaire du Royaume-Uni pour remporter la guerre contre l’Iran, malgré les discussions en cours à Londres sur un possible renforcement de sa présence militaire. Les propos du dirigeant américain illustrent les tensions persistantes entre Washington et son allié britannique dans le contexte de l’escalade au Moyen-Orient.

Selon Trump, le Royaume-Uni envisagerait « sérieusement » d’envoyer des porte-avions pour soutenir les opérations dans la région. Le président américain a toutefois indiqué que les États-Unis étaient capables de mener et de gagner la guerre sans l’appui direct de Londres.

Les relations entre les deux pays se sont tendues au cours des derniers jours après que le gouvernement britannique a initialement refusé d’autoriser l’utilisation de bases militaires situées sur son territoire pour des frappes américaines contre l’Iran. Cette décision a alimenté des frictions diplomatiques entre les deux alliés.

Ce différend intervient dans un contexte déjà marqué par plusieurs désaccords entre Washington et Londres, notamment sur des questions liées au Groenland et aux opérations militaires passées en Afghanistan. Ces tensions compliquent la coordination entre les deux pays alors que le conflit avec l’Iran s’intensifie.

Malgré ces divergences, les États-Unis et le Royaume-Uni restent des partenaires stratégiques de longue date, notamment au sein de l’OTAN. Les responsables des deux pays continuent de discuter de leur coopération sécuritaire dans un contexte de crise internationale.

La guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran a déjà provoqué une série de réactions diplomatiques et militaires dans plusieurs capitales occidentales, alors que les alliés de Washington évaluent leur rôle potentiel dans ce conflit en pleine expansion.