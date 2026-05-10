Tous les passagers du navire touché par le hantavirus considérés à haut risque par l’UE

Tous les passagers du navire de croisière MV Hondius sont désormais considérés comme des « contacts à haut risque » par mesure de précaution, a annoncé le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Cette décision intervient avant l’arrivée prévue du navire au port de Port de Granadilla de Abona, sur l’île espagnole de Tenerife, après une épidémie de Hantavirus qui a déjà fait plusieurs morts à bord.

Selon l’agence européenne, même les passagers ne présentant aucun symptôme devront être rapatriés via des transports spécialement organisés par leurs pays respectifs, plutôt que par des vols commerciaux classiques. Ils devront ensuite respecter une période d’auto-quarantaine et faire l’objet d’un suivi sanitaire renforcé.

Les autorités sanitaires européennes travaillent avec plusieurs gouvernements pour coordonner les évacuations et limiter tout risque de propagation de cette maladie rare, dans ce qui constitue la première épidémie de hantavirus jamais enregistrée sur un navire de croisière.