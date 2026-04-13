Tensions dans le Golfe : Riyad convoque l’ambassadeur irakien après des menaces de drones

L’Arabie saoudite a annoncé dimanche avoir convoqué l’ambassadeur de l’Irak, à la suite de menaces visant le royaume et d’autres États du Golfe, attribuées à des drones lancés depuis le territoire irakien. Cette démarche diplomatique souligne la montée des tensions sécuritaires dans la région.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a indiqué avoir insisté auprès de Bagdad sur « l’importance de traiter ces menaces et attaques de manière responsable ». Riyad appelle ainsi les autorités irakiennes à prendre des mesures pour prévenir toute action susceptible de déstabiliser davantage le Golfe.

Ces accusations interviennent dans un contexte régional déjà fortement tendu, marqué par les répercussions du conflit au Moyen-Orient et la multiplication des incidents impliquant des drones et des groupes armés. Les pays du Golfe redoutent une extension des hostilités au-delà des zones de combat direct.

L’Irak, régulièrement confronté à la présence de groupes armés opérant sur son territoire, se retrouve une nouvelle fois sous pression pour contrôler ces activités et éviter que son sol ne serve de base à des attaques transfrontalières.

Cette convocation diplomatique illustre la fragilité de l’équilibre sécuritaire dans la région, où chaque incident risque d’alimenter une escalade. Les prochains développements dépendront en grande partie de la réponse de Bagdad et de sa capacité à contenir ces menaces.