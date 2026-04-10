Starmer veut un tournant stratégique pour le Royaume-Uni face à un monde « plus dangereux »

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé que la guerre en Iran devait marquer un tournant pour le Royaume-Uni, appelant à une refonte stratégique face à un environnement mondial qu’il juge « plus volatil et dangereux ».

Dans une tribune, Starmer a estimé que ce conflit, qui a fortement perturbé les marchés énergétiques mondiaux, devait servir de signal d’alarme pour Londres. Il a notamment évoqué la flambée des prix du carburant et les risques d’inflation accrue comme conséquences directes de la crise.

Le chef du gouvernement britannique a promis de renforcer à la fois l’économie, la défense et la sécurité énergétique du pays, afin de mieux résister aux chocs internationaux. Selon lui, il ne s’agit plus de revenir à l’équilibre d’avant les crises, mais de tracer une « nouvelle voie » adaptée aux défis actuels.

Starmer a replacé cette situation dans une série de crises qui ont marqué le pays depuis près de vingt ans : la crise financière de 2008, le Brexit, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

Il a souligné que la manière dont le Royaume-Uni répondra à la guerre en Iran définira son avenir pour une génération entière, insistant sur la nécessité de tirer des leçons de ces turbulences successives.

Arrivé au pouvoir en 2024 après une large victoire électorale, Keir Starmer fait cependant face à des contraintes importantes, entre finances publiques limitées, tensions internes et instabilité internationale, qui compliquent la mise en œuvre de ses réformes.

Dans ce contexte, le conflit iranien apparaît pour Londres comme un test majeur de sa capacité à s’adapter à un nouvel ordre mondial plus incertain.