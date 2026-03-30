Russie : le Kremlin dément toute demande de financement de guerre auprès des oligarques

Le Kremlin a rejeté les informations selon lesquelles le président Vladimir Poutine aurait demandé à de riches hommes d’affaires de financer l’effort de guerre en Ukraine.

Ces révélations, publiées par des médias comme The Bell et le Financial Times, faisaient état d’une réunion à huis clos entre le chef de l’État et des dirigeants économiques russes, au cours de laquelle des contributions financières auraient été évoquées.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a catégoriquement démenti ces affirmations, les qualifiant de « fausses ».

Il a toutefois reconnu qu’un participant à cette réunion avait spontanément proposé de verser « une très grosse somme d’argent » à l’État, sans que son identité ne soit officiellement révélée.

Selon certaines sources citées dans la presse, le milliardaire Suleiman Kerimov aurait évoqué un don pouvant atteindre 100 milliards de roubles, soit plus d’un milliard d’euros.

Cette polémique intervient alors que la Russie fait face à des pressions économiques accrues liées à la guerre en Ukraine, aux sanctions occidentales et à la nécessité de soutenir son effort militaire.

Si Moscou nie toute sollicitation directe, ces informations alimentent les interrogations sur les relations entre le pouvoir politique et les grandes fortunes russes, souvent perçues comme étroitement liées à l’État.

Dans ce contexte, la question du financement de la guerre reste sensible, entre nécessité budgétaire et volonté du Kremlin de contrôler le récit public autour de son économie.