Royaume-Uni : un homme condamné après une agression signalée par Barron Trump lors d’un appel vidéo

Un ressortissant russe a été condamné à quatre ans de prison au Royaume-Uni pour avoir agressé une femme, une affaire marquée par l’intervention inattendue de Barron Trump, témoin des faits à distance via un appel vidéo.

Les faits remontent à janvier de l’année dernière, lorsque le fils du président américain Donald Trump, âgé de 20 ans, était en communication avec la victime depuis les États-Unis. Au cours de l’échange, il aurait assisté en direct à l’agression, survenue au domicile londonien de la jeune femme.

Alerté par la situation, Barron Trump a immédiatement contacté les services d’urgence britanniques, leur décrivant ce qu’il venait de voir. Cette réaction rapide a permis une intervention policière et l’arrestation du suspect, identifié comme Matvei Rumiantsev, 22 ans, qui entretenait une relation intermittente avec la victime.

Lors du procès devant la Crown Court de Snaresbrook, le juge Joel Bennathan a souligné la gravité des faits, évoquant notamment des violences filmées par l’agresseur lui-même dans un geste destiné à humilier la victime. Il a également salué le comportement « approprié et responsable » de Barron Trump, malgré la distance.

Le tribunal a ainsi condamné l’accusé à une peine de quatre ans de prison. L’affaire met en lumière le rôle que peuvent jouer les témoins, même à distance, dans le déclenchement d’interventions d’urgence et la poursuite de violences domestiques.

Ce dossier illustre également l’impact des nouvelles technologies dans les enquêtes judiciaires, où des preuves et des alertes peuvent désormais émerger en temps réel, y compris à des milliers de kilomètres des lieux des faits.