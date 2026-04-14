Procès à Londres : l’ex-ministre nigériane du Pétrole nie toute corruption et défend son intégrité

L’ancienne ministre du Pétrole du Nigeria, Diezani Alison-Madueke, a fermement rejeté lundi les accusations de corruption portées contre elle, lors de l’ouverture de sa défense devant un tribunal de Londres.

Jugée pour plusieurs chefs d’accusation liés à l’attribution de contrats pétroliers durant son mandat entre 2010 et 2015, sous la présidence de Goodluck Jonathan, Diezani Alison-Madueke a plaidé non coupable. Elle est poursuivie pour cinq faits d’acceptation de pots-de-vin et un chef de complot en vue de corruption.

Face aux jurés, l’ancienne responsable a affirmé n’avoir « à aucun moment » sollicité ou accepté de pots-de-vin, assurant avoir toujours agi « de manière impartiale » dans l’exercice de ses fonctions. Elle conteste ainsi l’ensemble des accusations formulées à son encontre.

L’accusation, de son côté, soutient qu’elle aurait bénéficié d’un train de vie luxueux à Londres, incluant des logements haut de gamme et des dépenses importantes, financés par des individus espérant obtenir des faveurs dans l’attribution de contrats pétroliers.

Le procès, très médiatisé, s’inscrit dans un contexte de lutte accrue contre la corruption au sein des élites politiques et économiques, notamment dans le secteur stratégique de l’énergie.

L’issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes, tant sur le plan judiciaire que sur l’image du Nigeria à l’international, alors que le pays cherche à renforcer la transparence et la gouvernance dans son industrie pétrolière.