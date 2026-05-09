Prise d’otages dans une banque en Allemagne : les victimes libérées, le suspect toujours recherché

Une prise d’otages dans une agence bancaire de Sinzig, dans l’ouest de l’Allemagne, s’est terminée vendredi par la libération des victimes, tandis qu’au moins un suspect reste activement recherché par la police.

Selon les autorités allemandes, les faits se sont produits dans une agence de caisse d’épargne où un ou plusieurs individus ont retenu plusieurs personnes avant de prendre la fuite.

Parmi les otages figurait notamment le conducteur d’un fourgon blindé. La police a indiqué que toutes les victimes avaient été libérées saines et sauves et qu’aucun blessé n’avait été signalé.

Les forces de l’ordre ont rapidement déployé un important dispositif de sécurité autour du secteur après l’alerte, tandis qu’une vaste opération de recherche a été lancée pour retrouver le ou les auteurs.

Les circonstances exactes de la prise d’otages restent encore floues. Les enquêteurs tentent notamment de déterminer si l’attaque était liée à une tentative de braquage ou à une opération ciblant le transport de fonds.

Les autorités n’ont pas communiqué le nombre exact de suspects impliqués ni précisé comment les otages ont été libérés avant la fuite des assaillants.

Cette affaire a provoqué une forte mobilisation policière dans cette ville de Rhénanie-Palatinat, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver le suspect toujours en cavale.