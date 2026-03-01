Au moins neuf personnes ont été tuées et une vingtaine d’autres blessées dimanche à Karachi, au Pakistan, lors de violents affrontements entre des manifestants chiites et les forces de sécurité après l’assaut du consulat des États-Unis. Les troubles ont éclaté quelques heures après l’attaque menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui a coûté la vie au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Selon la police et des responsables hospitaliers, environ 25 personnes ont été blessées, certaines dans un état critique. Summaiya Syed Tariq, médecin légiste à l’hôpital public principal de la ville, a indiqué que six corps avaient d’abord été admis à la morgue, avant que le bilan ne s’alourdisse à neuf morts après le décès de trois blessés graves.

Des centaines de protestataires ont brièvement pris d’assaut le périmètre du consulat américain dans cette métropole portuaire du sud du pays, capitale de la province du Sindh. Irfan Baloch, haut responsable de la police, a affirmé que les forces de l’ordre avaient rapidement dispersé la foule et repris le contrôle de la situation. Il a démenti des informations faisant état d’un incendie à l’intérieur du bâtiment diplomatique, tout en confirmant qu’un poste de police voisin avait été incendié et que des vitres du consulat avaient été brisées avant l’intervention des forces de sécurité.

Des témoins ont indiqué qu’après la dispersion, des dizaines de manifestants demeuraient rassemblés à environ un kilomètre du consulat, appelant d’autres personnes à les rejoindre. Selon eux, un protestataire aurait tenté d’incendier une fenêtre du bâtiment avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Le gouvernement provincial du Sindh a exhorté la population à exprimer ses opinions de manière pacifique et mis en garde contre toute violence. Des rassemblements se sont également tenus dans d’autres villes du pays. À Multan, dans la province du Pendjab, une manifestation s’est déroulée sans heurts, les participants scandant des slogans contre Israël et les États-Unis. Une manifestante, Mamoona Sherazi, a déclaré protester contre la mort de l’ayatollah Khamenei, qu’elle a décrit comme une figure paternelle et un défenseur des chiites.

À Lahore, capitale du Pendjab oriental, la police a empêché des manifestants de s’approcher du consulat américain et dispersé la foule lorsqu’elle a tenté de marcher vers le bâtiment. Un rassemblement était également prévu à Islamabad, où les autorités ont renforcé la sécurité autour de l’ambassade américaine et des consulats à travers le pays afin d’éviter de nouveaux débordements. Les chiites représentent environ 15 % des 250 millions d’habitants du Pakistan et constituent l’une des plus importantes communautés chiites au monde. Bien que des manifestations anti-israéliennes et anti-américaines soient fréquentes, des violences de cette ampleur restent rares.