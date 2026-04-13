OTAN : la Turquie appelle à redéfinir les relations avec Trump face au risque de désengagement américain

La Turquie a appelé les membres de l’OTAN à repenser leurs relations avec le président américain Donald Trump, à l’approche du prochain sommet de l’alliance prévu en juillet à Ankara. Cette prise de position reflète les inquiétudes croissantes quant à un possible désengagement des États-Unis.

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a estimé que cette réunion serait une opportunité pour renforcer le dialogue avec Washington et anticiper une éventuelle réduction de l’implication américaine au sein de l’alliance. Il a indiqué que Donald Trump pourrait participer au sommet, notamment en raison de ses relations personnelles avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Depuis plusieurs années, Donald Trump critique ouvertement l’OTAN, reprochant notamment aux pays européens de ne pas contribuer suffisamment à leur propre défense. La semaine dernière, il a même menacé de retirer les États-Unis de l’alliance, accentuant les tensions entre les membres.

Ces déclarations interviennent dans un contexte géopolitique déjà tendu, notamment en raison du conflit au Moyen-Orient et des désaccords sur la gestion de la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz. Elles ravivent les craintes d’un affaiblissement de la coopération transatlantique.

Selon Hakan Fidan, les alliés ne peuvent plus considérer les critiques de Donald Trump comme de simples déclarations politiques. Ils doivent désormais se préparer concrètement à un scénario où les États-Unis réduiraient leur rôle, en renforçant leurs propres capacités militaires et leur coordination.

Le sommet de juillet à Ankara pourrait ainsi devenir un moment clé pour l’avenir de l’OTAN, alors que l’alliance fait face à des défis internes et externes majeurs.