« Nous ne sommes pas un morceau de glace » : le Groenland réplique aux propos de Trump et appelle à défendre l’ordre international

Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, a vivement répondu aux propos du président américain Donald Trump, qui avait qualifié l’île arctique de « gros morceau de glace mal géré », ravivant les tensions diplomatiques autour de ce territoire stratégique.

Dans une déclaration ferme, Jens-Frederik Nielsen a rejeté cette caractérisation, affirmant que le Groenland ne pouvait être réduit à une simple entité géographique ou à un enjeu stratégique. « Nous ne sommes pas un morceau de glace », a-t-il insisté, en réponse directe aux propos de Donald Trump.

Le dirigeant groenlandais a également appelé les alliés de l’OTAN à s’unir pour défendre le droit international et les principes fondamentaux qui régissent les relations entre États, dans un contexte de tensions accrues liées aux conflits récents.

Les déclarations de Donald Trump s’inscrivent dans un climat déjà tendu avec ses partenaires, notamment après ses critiques envers l’OTAN pour son manque d’implication dans la guerre contre l’Iran. Le président américain avait exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, évoquant le Groenland pour illustrer, selon lui, les faiblesses de l’alliance.

Malgré cet échange verbal, Jens-Frederik Nielsen a indiqué que les discussions entre les États-Unis et le Groenland se poursuivaient, laissant entendre que les canaux diplomatiques restent ouverts.

Cet épisode souligne une nouvelle fois l’importance géopolitique croissante du Groenland, situé au cœur de l’Arctique, une région convoitée pour ses ressources naturelles et ses routes maritimes stratégiques.

Alors que les tensions persistent, l’appel du Premier ministre groenlandais à défendre l’ordre international vise à rappeler le rôle central du dialogue et du respect mutuel dans les relations internationales.