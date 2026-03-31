Nigeria : privés d’aide américaine, des bénévoles se mobilisent pour sauver les patients atteints du VIH

Au Nigeria, des bénévoles ont dû prendre le relais pour maintenir en vie des patients atteints du VIH, après une réduction brutale de l’aide des États-Unis.

Le gel de cette aide en 2025 a fortement perturbé l’accès aux traitements antirétroviraux, essentiels pour des millions de personnes vivant avec le virus. Face à cette situation, des volontaires locaux se sont organisés pour effectuer du porte-à-porte dans des zones rurales, afin de distribuer des médicaments et assurer un suivi des patients.

Dans l’État de Benue, particulièrement touché, ces bénévoles ont parcouru de longues distances pour atteindre des villages isolés, souvent sans moyens logistiques importants.

Leur action a permis d’éviter une interruption massive des traitements, qui aurait pu entraîner une recrudescence des décès et des infections.

Cette mobilisation met en lumière le rôle crucial des réseaux communautaires dans les systèmes de santé fragiles, notamment en période de crise.

Depuis, un nouvel accord a été conclu entre les États-Unis et le Nigeria pour relancer le financement de la lutte contre le VIH, offrant un espoir de stabilisation de la situation.

Cependant, cet épisode souligne la dépendance de nombreux pays aux financements internationaux pour assurer des soins vitaux, et les risques majeurs en cas de retrait soudain de ces aides.

Malgré ces difficultés, l’engagement des bénévoles a permis de combler temporairement les lacunes du système, illustrant une solidarité essentielle face à l’urgence sanitaire.