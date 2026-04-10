Myanmar : Min Aung Hlaing promet réconciliation et ouverture malgré un pays en crise

Le nouveau président du Myanmar, Min Aung Hlaing, a reconnu l’ampleur des défis auxquels son pays est confronté, tout en affichant son ambition de relancer les relations internationales, notamment avec l’ASEAN.

Lors de son discours d’investiture, l’ancien chef de la junte militaire, à l’origine du coup d’État de 2021, a déclaré vouloir tourner la page de l’isolement diplomatique et favoriser une normalisation avec ses voisins d’Asie du Sud-Est après plusieurs années de tensions.

Min Aung Hlaing a affirmé que ses priorités seraient la paix, la réconciliation nationale et la construction d’un système politique fondé sur la démocratie et le fédéralisme, sans toutefois détailler les mesures concrètes pour y parvenir.

Il a également indiqué que son gouvernement chercherait à attirer des investissements étrangers et à soutenir le développement économique, dans un pays riche en ressources mais fragilisé par des sanctions internationales et une guerre civile persistante.

Le nouveau pouvoir s’appuie largement sur des figures issues de l’armée, tant au sein du gouvernement que du parlement, ce qui suscite des doutes quant à une réelle transition démocratique.

Le président a évoqué la possibilité d’« amnisties appropriées », sans préciser leur portée, dans ce qui pourrait être interprété comme une tentative d’apaisement dans un contexte de conflit interne.

Depuis le coup d’État, le Myanmar est plongé dans une crise profonde, marquée par des affrontements entre l’armée et des groupes armés, ainsi que par de graves accusations de violations des droits humains, que les autorités contestent.

Malgré ses déclarations d’ouverture, Min Aung Hlaing devra convaincre la communauté internationale et les acteurs régionaux de la crédibilité de ses engagements, dans un environnement politique et sécuritaire extrêmement fragile.