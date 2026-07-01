Myanmar : le controversé projet de barrage de 3,6 milliards de dollars soutenu par la Chine relancé après plus de dix ans de suspension

Le gouvernement du Myanmar prévoit de relancer le projet de barrage de Myitsone, un chantier hydroélectrique estimé à 3,6 milliards de dollars et soutenu par la Chine, selon plusieurs sources citées mercredi. Ce projet, suspendu depuis 2011 après une forte opposition publique, pourrait être achevé dans environ huit ans.

Le site de Myitsone, situé dans le nord de l’État de Kachin, au confluent des rivières Mali et Nmai, est au cœur d’un projet destiné à produire une importante quantité d’électricité. Selon les informations disponibles, environ 90 % de la production, estimée à 6 gigawatts, devait être exportée vers la Chine.

La reprise du chantier intervient dans un contexte politique marqué par le retour de Min Aung Hlaing d’une visite en Chine le mois dernier. Pékin soutient depuis longtemps ce projet stratégique, considéré comme un élément clé de sa coopération énergétique avec le Myanmar.

Le projet avait été suspendu en 2011 à la suite d’une rare vague de contestation publique, alimentée par des préoccupations environnementales et sociales. Les critiques redoutent notamment l’inondation d’une vaste zone équivalente à la superficie de Singapour ainsi que l’impact sur les populations locales.

Selon des responsables locaux et des membres du parlement régional, des réunions publiques dans l’État de Kachin auraient récemment montré un soutien au redémarrage du projet. Toutefois, plusieurs organisations de la société civile dénoncent cette relance, estimant qu’elle ignore les préoccupations environnementales et les droits des communautés locales affectées par le chantier.