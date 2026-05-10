Moscou accuse l’Arménie d’offrir une “tribune anti-russe” à Zelensky et affiche sa colère

La Russie a vivement critiqué dimanche l’Arménie après la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Erevan, accusant les autorités arméniennes de lui avoir offert « une tribune pour des propos anti-russes ».

Selon les agences de presse russes citées par Reuters, cette nouvelle polémique illustre la détérioration croissante des relations entre Moscou et Erevan, pourtant alliés historiques au sein de l’espace post-soviétique.

Lors de son déplacement en Arménie la semaine dernière, Volodymyr Zelensky avait déclaré que la Russie craignait que « des drones ne survolent la place Rouge » pendant les célébrations du 9 mai à Moscou, organisées chaque année pour commémorer la victoire de l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Ces déclarations ont suscité la colère du Kremlin, qui considère de plus en plus les prises de position arméniennes comme hostiles à ses intérêts. Les tensions entre les deux pays se sont accentuées ces dernières années, notamment après les critiques d’Erevan concernant le soutien jugé insuffisant de Moscou face au conflit avec l’Azerbaïdjan.

L’Arménie, longtemps considérée comme l’un des alliés les plus proches de la Russie dans le Caucase, a progressivement multiplié les signes d’ouverture vers l’Occident et renforcé ses contacts avec l’Union européenne et les États-Unis.

Du côté ukrainien, la visite de Volodymyr Zelensky à Erevan a été perçue comme une tentative de renforcer les soutiens diplomatiques dans une région historiquement influencée par Moscou. Aucun commentaire officiel des autorités arméniennes n’avait été rapporté dans l’immédiat concernant les accusations russes.

Cette nouvelle passe d’armes intervient alors que la guerre en Ukraine continue de remodeler les équilibres géopolitiques dans l’ex-Union soviétique, poussant plusieurs anciens partenaires de Moscou à réévaluer leurs relations avec le Kremlin.