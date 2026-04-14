Minnesota : une arrestation fédérale assimilée à un possible enlèvement déclenche une enquête

Une enquête a été ouverte dans le comté de Ramsey County après une arrestation menée par des agents fédéraux à Saint Paul, soupçonnée de constituer un enlèvement. Les autorités locales évoquent des faits potentiellement graves, incluant cambriolage et séquestration.

Selon les premiers éléments, des agents fédéraux, notamment de l’agence d’immigration ICE, auraient fait irruption au domicile d’un homme en janvier, armes au poing, avant de l’arrêter. L’individu aurait été menotté et contraint de sortir en sous-vêtements, dans des conditions hivernales extrêmes, avant que les autorités ne réalisent qu’il ne correspondait pas à la personne recherchée.

Les responsables du comté estiment que cette intervention pourrait relever d’infractions pénales graves. Le procureur et le shérif locaux ont indiqué que plusieurs éléments suggèrent que les agents ont agi sans justification suffisante, possiblement sans mandat, et qu’ils cherchent désormais à obtenir davantage d’informations auprès du département de la Sécurité intérieure.

L’homme interpellé, un citoyen américain, a été détenu pendant plusieurs heures avant d’être relâché, après que les agents ont constaté qu’il n’avait aucun lien avec une activité criminelle. L’incident a suscité une vive indignation et relancé les critiques sur les méthodes employées lors des opérations fédérales d’immigration dans l’État.

Les autorités locales dénoncent également un manque de coopération des instances fédérales, qui tarderaient à fournir les documents nécessaires à l’enquête. Elles envisagent des actions judiciaires, voire la saisine d’un grand jury, si les informations demandées ne sont pas transmises dans les délais.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de controverses autour des opérations d’immigration menées dans le Minnesota, où plusieurs incidents récents impliquant des agents fédéraux font déjà l’objet d’investigations.