Mer de Chine méridionale : Washington, Canberra et Manille renforcent leur coopération militaire face aux tensions

Les États-Unis, l’Australie et les Philippines ont mené leurs deuxièmes exercices militaires conjoints de l’année en mer de Chine méridionale, une zone stratégique marquée par des tensions croissantes avec la Chine.

Ces manœuvres, qui se sont déroulées du 9 au 12 avril, ont mobilisé des navires de guerre, des avions de chasse et des appareils de surveillance dans le cadre d’opérations coordonnées visant à renforcer les capacités de défense maritime des trois pays. L’armée philippine a souligné l’importance de ces exercices pour améliorer l’interopérabilité entre les forces alliées.

Les Philippines ont notamment déployé leurs avions de chasse FA-50, tandis que l’Australie a contribué avec des avions de patrouille maritime P-8A Poseidon. Les États-Unis ont, de leur côté, engagé l’USS Ashland, un navire de débarquement, illustrant l’ampleur des moyens mobilisés.

Selon un communiqué officiel, ces exercices témoignent de « l’approfondissement de la coopération en matière de défense » entre les trois nations et de leur engagement commun en faveur de la sécurité régionale. Ils s’inscrivent dans une stratégie visant à dissuader toute escalade dans cette zone disputée.

La mer de Chine méridionale reste un point de friction majeur, plusieurs pays de la région revendiquant des territoires maritimes riches en ressources. Ces exercices militaires interviennent ainsi dans un contexte de rivalité accrue, où chaque démonstration de force revêt une portée géopolitique significative.