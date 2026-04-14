Meloni critique Trump après ses attaques contre le pape, une rare prise de distance

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a dénoncé comme « inacceptables » les attaques du président américain Donald Trump contre le pape Léon XIV, marquant une prise de distance inhabituelle avec un dirigeant avec lequel elle entretient habituellement des relations étroites.

Cette déclaration intervient dans un contexte de vives réactions en Italie, où les propos de Donald Trump ont suscité l’indignation d’une large partie de la classe politique. Plusieurs responsables ont estimé que s’en prendre au chef de l’Église catholique était à la fois inapproprié et contre-productif.

Le vice-Premier ministre italien a lui aussi critiqué les déclarations du président américain, affirmant qu’attaquer les papes n’était « ni sage ni utile ». Ces réactions traduisent une sensibilité particulière en Italie, siège du Vatican et centre historique du catholicisme.

Selon des observateurs et des historiens, les dirigeants politiques qui s’opposent frontalement aux papes s’exposent souvent à des revers politiques, en raison de l’influence morale et symbolique du pontife auprès de millions de fidèles.

La sortie de Giorgia Meloni est d’autant plus notable qu’elle intervient malgré ses liens politiques et idéologiques avec Donald Trump, soulignant l’ampleur de la polémique suscitée par ses propos.

Dans un contexte international tendu, cette controverse illustre les répercussions politiques des déclarations du président américain, au-delà même des enjeux géopolitiques, en touchant des sensibilités religieuses et symboliques profondes.