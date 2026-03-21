Malgré le blocage hongrois, Kiev espère toucher dès avril les premiers milliards de l’UE

L’Ukraine reste confiante quant au déblocage imminent d’une partie du prêt de 90 milliards d’euros promis par l’Union européenne, malgré le veto persistant de la Hongrie. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi s’attendre à recevoir une première tranche dès le mois d’avril.

Cette annonce intervient après l’échec des discussions entre dirigeants européens à Bruxelles, où ils n’ont pas réussi à convaincre le Premier ministre hongrois Viktor Orbán de lever son opposition à ce financement crucial pour Kiev. Malgré cette impasse, Zelensky affirme avoir obtenu des assurances de ses partenaires européens.

« Nous sommes plus optimistes. Ils trouveront des solutions pour nous fournir un financement partiel », a-t-il déclaré, évoquant des échanges récents avec les dirigeants de l’UE. Le président ukrainien a précisé que son pays comptait sur un premier versement au cours du printemps.

Le prêt, approuvé en décembre dernier, est destiné à soutenir l’économie ukrainienne dans un contexte de guerre prolongée contre la Russie. L’Ukraine, engagée dans sa cinquième année de conflit, fait face à un déficit budgétaire important et dépend fortement de l’aide internationale pour maintenir ses services publics et ses capacités de défense.

Selon les estimations, Kiev aura besoin de 45 à 52 milliards de dollars de financements extérieurs en 2026 pour combler ce déficit. L’Union européenne constitue l’un de ses principaux soutiens financiers dans cette période critique.

Le blocage de la Hongrie s’inscrit dans un différend lié aux livraisons de pétrole russe transitant par l’Ukraine. Viktor Orbán, qui entretient des relations étroites avec Moscou et fait face à des échéances électorales importantes, a conditionné son feu vert à la résolution de cette question.

Malgré ces tensions, Bruxelles cherche activement des solutions pour contourner ce veto et honorer ses engagements envers l’Ukraine. Pour Kiev, l’enjeu est vital : garantir la continuité de son financement en pleine guerre reste une priorité absolue.