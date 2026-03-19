Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelensky que le conflit au Moyen-Orient ne remettrait pas en cause l’engagement de l’Espagne aux côtés de l’Ukraine.

Lors d’une conférence de presse conjointe à Madrid, il a reconnu que la guerre impliquant l’Iran mobilisait une grande partie de l’attention internationale, mais a insisté sur la continuité du soutien espagnol face à l’invasion russe. « Rien ni personne ne nous fera oublier ce qui se passe en Ukraine », a-t-il déclaré.

Cette visite a également été l’occasion de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Des accords ont été signés portant notamment sur la coproduction d’équipements de défense, incluant des drones, des radars et des missiles.

Volodymyr Zelensky a indiqué avoir rencontré des représentants du groupe espagnol Sener Aerospace & Defence afin de développer des projets communs, notamment dans les systèmes de défense aérienne et les drones à longue portée.

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de quatre ans, les dirigeants européens cherchent à maintenir leur soutien à Kiev, malgré le déplacement de l’attention internationale vers le conflit au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, l’Espagne entend jouer un rôle actif en consolidant ses partenariats industriels et militaires avec l’Ukraine, afin de soutenir ses capacités de défense sur le long terme.