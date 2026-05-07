L’Union européenne assouplit ses règles sur l’IA et s’attire les critiques

Les États membres de l’Union européenne et les députés européens sont parvenus à un accord provisoire visant à assouplir la future réglementation sur l’intelligence artificielle, en particulier en reportant certaines obligations prévues par la législation historique sur l’IA.

L’accord a été conclu après neuf heures de négociations à Bruxelles. Il doit encore être officiellement validé dans les prochains mois par les gouvernements des États membres et le Parlement européen avant d’entrer en vigueur.

Selon les responsables européens, ces ajustements visent à réduire les coûts administratifs pesant sur les entreprises et à faciliter le développement du secteur technologique en Europe. Marilena Raouna, vice-ministre chypriote chargée des Affaires européennes, a estimé que cet accord offrirait un soutien important aux sociétés concernées.

Mais cette décision provoque déjà des critiques de la part de plusieurs observateurs et défenseurs d’une régulation stricte du numérique. Certains accusent l’Union européenne de céder à la pression des grands groupes technologiques en affaiblissant un texte initialement présenté comme l’un des plus ambitieux au monde en matière d’encadrement de l’intelligence artificielle.

La législation européenne sur l’IA était conçue pour imposer des obligations strictes aux systèmes considérés comme à haut risque, notamment dans les domaines de la surveillance, de l’emploi, de la santé ou encore des services publics. Les modifications annoncées pourraient ralentir ou alléger certaines de ces contraintes.

Ce revirement intervient alors que les États-Unis et la Chine accélèrent fortement leurs investissements dans l’intelligence artificielle, poussant l’Europe à trouver un équilibre délicat entre innovation technologique et régulation.