L’UE sanctionne six personnes liées à la mort d’Alexeï Navalny, une toxine mise en cause

L’Union européenne a annoncé vendredi l’imposition de sanctions contre six personnes, principalement des scientifiques et chercheurs, accusées d’être impliquées dans le développement d’une toxine liée à la mort de l’opposant russe Alexeï Navalny.

Selon le Conseil de l’UE, les individus sanctionnés auraient participé à des travaux portant sur des substances classées comme agents chimiques, dont l’épibatidine, détectée dans des échantillons prélevés sur le corps de l’opposant après son décès. Cette substance est naturellement présente chez certaines grenouilles venimeuses d’Amérique du Sud et ne se trouve pas à l’état naturel en Russie.

Les mesures européennes comprennent un gel des avoirs ainsi qu’une interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union pour les personnes concernées. Bruxelles justifie ces sanctions par leur implication présumée dans le développement d’armes chimiques.

Alexeï Navalny, figure majeure de l’opposition au Kremlin, est décédé dans des circonstances qui ont suscité de fortes tensions diplomatiques entre la Russie et les pays occidentaux. Plusieurs États européens accusent Moscou d’être impliqué dans son empoisonnement, une accusation que la Russie rejette fermement.

Moscou a demandé aux pays européens de fournir des preuves concrètes pour étayer ces allégations, tout en contestant toute responsabilité dans la mort de l’opposant.

Cette nouvelle série de sanctions s’inscrit dans la continuité des mesures prises par l’Union européenne contre des personnes et entités liées à des violations présumées des droits humains et à l’usage d’agents chimiques. Elle intervient dans un climat de fortes tensions persistantes entre la Russie et les pays occidentaux.