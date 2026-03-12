Les services de renseignement des United States estiment que le gouvernement de l’Iran reste solidement en place malgré près de deux semaines de bombardements menés par les États-Unis et Israel, selon plusieurs sources proches du dossier.

D’après ces évaluations, la direction iranienne demeure largement intacte et ne semble pas menacée d’un effondrement imminent. Une « multitude » de rapports de renseignement aboutissent à une analyse cohérente selon laquelle le régime conserve le contrôle de la situation intérieure et de l’opinion publique.

Ces conclusions ont été compilées dans un rapport finalisé ces derniers jours, selon l’une des sources, qui s’exprimait sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité des informations.

Les services de renseignement soulignent également la cohésion du pouvoir religieux iranien malgré l’assassinat du guide suprême Ali Khamenei, tué le 28 février lors du premier jour des frappes américano-israéliennes.

Selon ces évaluations, les milices kurdes iraniennes susceptibles de défier le pouvoir central manqueraient actuellement de combattants et d’équipements pour constituer une menace sérieuse contre le régime.

Des responsables israéliens auraient également reconnu, lors de discussions à huis clos, qu’il n’existe aucune certitude que la guerre aboutira à l’effondrement du gouvernement iranien.

Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a récemment laissé entendre que la plus importante opération militaire américaine depuis 2003 pourrait prendre fin prochainement, même si parvenir à une issue acceptable au conflit pourrait s’avérer difficile tant que les dirigeants iraniens les plus radicaux restent fermement en place.