Les États-Unis sont sur le point de conclure un accord avec le Mali afin de reprendre des opérations de surveillance aérienne destinées à collecter des renseignements sur les groupes djihadistes actifs dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, ont indiqué un responsable américain en fonction et un ancien responsable américain.

Selon ces sources, l’accord permettrait à Washington de reprendre des vols d’avions et de drones au-dessus du territoire malien afin de suivre les activités des groupes armés affiliés à Al-Qaïda. Le Mali fait face depuis plusieurs années à une insurrection djihadiste particulièrement violente, notamment menée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), organisation liée au réseau Al-Qaïda.

Cette évolution intervient alors que les États-Unis ont récemment levé des sanctions visant trois hauts responsables maliens, un geste interprété par certains observateurs comme un signe de détente entre Washington et les autorités militaires de Bamako. Les relations entre les deux pays s’étaient fortement dégradées après les coups d’État successifs au Mali et le rapprochement du régime avec la Russie.

La reprise des opérations de renseignement américaines pourrait également être liée à des préoccupations humanitaires et sécuritaires. Selon plusieurs sources, un pilote missionnaire américain enlevé dans la région pourrait se trouver sur le territoire malien, ce qui renforce l’intérêt de Washington pour une surveillance accrue des zones contrôlées par les groupes armés.

Si l’accord est finalisé, il marquerait une reprise partielle de la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Mali dans la lutte contre les organisations djihadistes opérant au Sahel, une région où l’instabilité s’est considérablement aggravée ces dernières années.