Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis procédaient à l’évacuation de milliers de personnes de plusieurs pays du Moyen-Orient en raison de l’escalade du conflit impliquant Washington, Israël et l’Iran.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a indiqué que ces opérations de relocalisation étaient déjà en cours. « Cela se fait discrètement, mais sans accroc », a-t-il affirmé, sans fournir de précisions supplémentaires sur les pays concernés ni sur l’identité des personnes évacuées.

Ces déplacements interviennent alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran continue de s’intensifier dans la région. Les combats, qui se déroulent désormais sur plusieurs fronts, ont déjà provoqué des frappes de missiles, des attaques de drones et des perturbations majeures dans le transport aérien et maritime.

Les autorités américaines ont pris ces mesures par précaution face aux risques sécuritaires croissants pour leurs ressortissants et leur personnel dans la région.

Depuis le début du conflit, plusieurs pays ont également appelé leurs citoyens à quitter certaines zones du Moyen-Orient ou à éviter les déplacements non essentiels, alors que la situation militaire et diplomatique reste extrêmement volatile.