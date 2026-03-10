Les États-Unis et la Chine ont échangé de vives critiques lors d’une réunion des Nations unies consacrée à la lutte contre les drogues à Vienne, illustrant les tensions persistantes entre les deux puissances sur la question du fentanyl et sur des différends commerciaux.

Lors de la réunion annuelle de la Commission des stupéfiants de l’ONU, la représentante américaine Sara Carter, directrice du Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues de la Maison Blanche, a accusé la Chine de ne pas avoir suffisamment empêché l’exportation de précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication du fentanyl.

Selon elle, ces substances seraient produites en grande quantité en Chine et vendues à des organisations criminelles, notamment des cartels de la drogue. Elle a également affirmé que des contrôles insuffisants à l’exportation permettaient à certaines entreprises chimiques chinoises d’entretenir des liens avec ces réseaux.

Pékin a rejeté ces accusations, les qualifiant de fausses, et a accusé les États-Unis d’irresponsabilité dans leur gestion de la crise des opioïdes.

Les échanges entre les deux délégations ont également fait apparaître des tensions liées à d’autres sujets économiques, notamment les restrictions imposées par la Chine sur les exportations de terres rares, que Washington juge préjudiciables aux industries occidentales.

Cette confrontation diplomatique intervient alors que les dirigeants américains et chinois doivent se rencontrer en Chine à la fin du mois, dans un contexte de relations bilatérales marquées par des différends commerciaux, technologiques et sécuritaires.