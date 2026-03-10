Le département d’État américain a approuvé une possible vente de systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité M142 (HIMARS) et d’équipements associés à la Suède, selon une annonce faite mardi par Washington.

Ces systèmes d’artillerie, montés sur des véhicules à haute mobilité, permettent de lancer des roquettes guidées avec une grande précision et sont largement utilisés par l’armée américaine ainsi que par plusieurs alliés.

Le principal contractant pour cette vente serait le groupe de défense américain Lockheed Martin, fabricant du système HIMARS.

La décision du département d’État constitue une étape préalable dans le processus de vente d’armes à l’étranger. L’accord devra encore être examiné par le Congrès américain avant sa finalisation.

Cette possible transaction s’inscrit dans un contexte de renforcement des capacités militaires de plusieurs pays européens, notamment après l’adhésion de la Suède à l’OTAN et l’évolution du contexte sécuritaire en Europe.

Le système HIMARS a gagné en notoriété ces dernières années en raison de son efficacité sur les champs de bataille modernes, notamment lors du conflit en Ukraine, où il a été utilisé pour frapper des cibles stratégiques à longue distance.