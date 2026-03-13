Les États-Unis ont accordé une dérogation de 30 jours aux sanctions visant les achats de pétrole en mer provenant de la Russie, dans une tentative de stabiliser les marchés énergétiques fortement secoués par la guerre au Moyen-Orient.

Cette mesure prend la forme d’une licence temporaire permettant de finaliser certaines transactions déjà engagées mais bloquées par les sanctions américaines. L’objectif est d’éviter une nouvelle perturbation majeure de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Cette décision s’inscrit dans une série d’initiatives prises par l’administration du président Donald Trump pour calmer les marchés de l’énergie, alors que le conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran a provoqué une forte volatilité des prix du pétrole.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la guerre en cours a entraîné la plus importante perturbation de l’approvisionnement mondial en pétrole jamais enregistrée.

Les tensions dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle des exportations de pétrole du Golfe, ont notamment perturbé le trafic maritime et alimenté les craintes d’une crise énergétique mondiale.

La dérogation américaine vise ainsi à maintenir un minimum de flux pétroliers sur les marchés internationaux, le temps que la situation géopolitique se stabilise et que les routes maritimes essentielles retrouvent un fonctionnement normal.