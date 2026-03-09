Les actions des compagnies aériennes asiatiques ont fortement chuté lundi, pénalisées par la flambée des prix du pétrole et l’intensification du conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, une situation qui fragilise davantage un secteur déjà confronté à de fortes incertitudes.

Les marchés ont réagi à la brusque hausse du prix du pétrole, qui a bondi d’environ 20 % en début de séance, atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2022. Cette envolée s’explique par les inquiétudes liées aux perturbations possibles de l’approvisionnement énergétique et à l’impact du conflit sur les routes maritimes et les infrastructures pétrolières.

Pour les compagnies aériennes, cette hausse du carburant représente un coût majeur, le kérosène constituant l’une des principales dépenses d’exploitation. L’augmentation rapide des prix du pétrole risque donc de peser lourdement sur les marges des transporteurs.

La situation est également compliquée par les restrictions croissantes dans l’espace aérien du Moyen-Orient. Plusieurs zones sont désormais considérées comme dangereuses en raison de la présence de missiles, de drones et d’opérations militaires, ce qui oblige les compagnies à modifier leurs itinéraires ou à suspendre certaines liaisons.

Dans ce contexte, de nombreux voyageurs tentent de quitter la région, parfois en payant des sommes très élevées pour obtenir des billets de dernière minute. Certains passagers ont même dû se rendre par voie terrestre vers des aéroports moins exposés afin de trouver un vol disponible.

Les perturbations du trafic aérien et l’incertitude géopolitique renforcent la pression sur le secteur, déjà confronté à des défis opérationnels et financiers. Les analystes estiment que la durée et l’ampleur du conflit pourraient avoir des conséquences durables sur l’industrie aérienne mondiale si les tensions venaient à se prolonger.