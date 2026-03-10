Des enquêteurs du Nouveau-Mexique ont commencé lundi à fouiller l’ancien ranch de Jeffrey Epstein, dans le cadre d’une enquête relancée sur les activités présumées du financier américain accusé d’abus sexuels sur des mineures.

La propriété, située à environ 48 kilomètres au sud de Santa Fe, était l’un des lieux où Epstein et certains de ses associés sont accusés d’avoir exploité et abusé de jeunes femmes et de jeunes filles.

La perquisition intervient après la décision prise le mois dernier par le procureur général du Nouveau-Mexique, Raul Torrez, de rouvrir l’enquête concernant les activités criminelles présumées du financier sur ce ranch isolé.

Cette décision fait suite à la publication, en janvier, de nouveaux documents du ministère américain de la Justice. Parmi les accusations évoquées figure notamment l’allégation selon laquelle Epstein aurait ordonné l’enterrement des corps de deux jeunes filles étrangères dans des collines proches de la propriété.

Dans un communiqué, le procureur général a indiqué que les autorités poursuivraient leurs investigations et informeraient le public lorsque cela serait approprié. Il a également assuré que l’objectif restait de soutenir les victimes et d’établir les faits.

Jeffrey Epstein, financier américain accusé de trafic sexuel de mineures, est mort en 2019 dans une prison fédérale de New York alors qu’il attendait son procès. Sa mort, officiellement considérée comme un suicide, n’a pas mis fin aux enquêtes sur son réseau et sur les lieux associés à ses activités.