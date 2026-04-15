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Le Togo veut faire adopter une carte du monde reflétant la vraie taille de l’Afrique

15 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Le Togo veut faire adopter une carte du monde reflétant la vraie taille de l’Afrique
Le Togo veut faire adopter une carte du monde reflétant la vraie taille de l’Afrique

Le Togo prévoit de porter devant les Nations unies une initiative visant à promouvoir une représentation plus fidèle de la taille réelle de l’Afrique sur les cartes du monde.

À l’origine de cette démarche, le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey souhaite remplacer la projection de Mercator, largement utilisée, mais critiquée pour ses distorsions géographiques qui minimisent la superficie des pays proches de l’équateur, notamment en Afrique.

Cette projection, conçue au XVIe siècle, agrandit visuellement les régions situées au nord et au sud du globe, donnant une image trompeuse des proportions réelles. À l’inverse, des projections alternatives permettent de mieux représenter la taille des continents, en particulier celle de l’Afrique, souvent sous-estimée.

Soutenue par plusieurs pays africains, cette initiative entend lutter contre des perceptions jugées biaisées et des stéréotypes hérités de représentations cartographiques anciennes.

Un projet de résolution est actuellement en cours d’élaboration pour encourager les États membres à adopter des cartes plus fidèles dans les institutions, l’éducation et les communications officielles.

Au-delà de l’aspect technique, cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de revaloriser la place du continent africain sur la scène internationale et de corriger des représentations jugées inéquitables.

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