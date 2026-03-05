Le religieux iranien Alireza Arafi a rejoint l’équipe dirigeante intérimaire chargée de guider l’Iran à travers la guerre en cours et la transition politique qui a suivi la mort du guide suprême Ali Khamenei.

Arafi a été nommé au conseil intérimaire chargé de superviser le pays pendant cette période critique, alors que l’Iran est confronté à une escalade militaire régionale et à la question sensible de la succession du pouvoir religieux et politique.

Considéré comme un religieux conservateur et influent, Arafi est depuis longtemps soutenu par Khamenei. Il a occupé plusieurs fonctions importantes au sein des institutions religieuses et politiques iraniennes.

Il dirige notamment les séminaires islamiques de Qom, centre majeur de l’enseignement religieux chiite en Iran, et a également joué un rôle au sein du Conseil des gardiens, l’organe chargé de superviser la législation et les élections dans la République islamique.

Titulaire d’études avancées en droit et en philosophie, Arafi est considéré comme une figure importante du clergé iranien et un partisan d’une ligne dure au sein du système politique.

Sa nomination intervient alors que l’Iran traverse l’une des crises les plus graves de son histoire récente, marquée à la fois par un conflit militaire avec les États-Unis et Israël et par l’incertitude autour de la succession du guide suprême.