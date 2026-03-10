Le Premier ministre canadien Mark Carney s’est entretenu lundi avec l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, afin d’évoquer les moyens de prévenir une extension du conflit au Moyen-Orient, selon le bureau du chef du gouvernement canadien.

Lors de cet échange, les deux dirigeants ont discuté des efforts diplomatiques en cours pour réduire les tensions dans la région et empêcher une escalade plus large du conflit, alors que les affrontements impliquant l’Iran continuent d’inquiéter la communauté internationale.

Le Qatar joue régulièrement un rôle de médiateur dans plusieurs crises au Moyen-Orient et entretient des relations diplomatiques avec de nombreux acteurs régionaux, ce qui lui permet d’intervenir dans certaines initiatives de dialogue.

Le Canada, de son côté, suit de près l’évolution de la situation et participe aux discussions internationales visant à stabiliser la région et à limiter les risques d’un conflit plus vaste.

Cet échange intervient dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient, marqué par l’intensification des opérations militaires et les inquiétudes croissantes quant à leurs conséquences sur la sécurité régionale et mondiale.