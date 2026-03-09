Les négociations visant à faire avancer le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza ont été suspendues la semaine dernière après le déclenchement d’un conflit plus large au Moyen-Orient impliquant l’Iran, selon trois sources ayant une connaissance directe des discussions.

Selon ces sources, les pourparlers ont été interrompus au moment où les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l’Iran, le 28 février, ouvrant une nouvelle phase de confrontation régionale. Cette escalade militaire a immédiatement gelé les discussions diplomatiques engagées en coulisses entre Israël, le Hamas et des médiateurs américains.

L’initiative américaine constituait l’un des projets majeurs de politique étrangère de Donald Trump au Moyen-Orient. Elle reposait notamment sur l’idée que les combattants du Hamas acceptent de déposer les armes en échange d’une forme d’amnistie, ce qui devait permettre d’amorcer la reconstruction de Gaza et d’ouvrir la voie à de nouveaux retraits militaires israéliens.

Des représentants de la Maison Blanche avaient mené des contacts indirects et discrets entre Israël et le mouvement islamiste palestinien pour explorer les conditions d’un désarmement. Mais l’ouverture du conflit avec l’Iran a brusquement interrompu ces discussions sensibles, selon les trois sources citées, qui ont requis l’anonymat en raison du caractère confidentiel des négociations.

Cette suspension des pourparlers intervient moins d’un mois après que Donald Trump a obtenu des engagements financiers de plusieurs milliards de dollars de la part de pays arabes du Golfe pour participer à la reconstruction de Gaza. Ces États se retrouvent désormais eux-mêmes sous pression face aux attaques iraniennes et à l’extension du conflit dans la région.

Interrogé sur cette situation, un responsable de la Maison Blanche a toutefois contesté l’idée d’un arrêt des discussions, affirmant que les contacts diplomatiques autour du plan pour Gaza se poursuivaient et restaient « en cours ».

Sur le terrain, les combats continuent. Israël poursuit ses frappes dans la bande de Gaza tandis que les combattants du Hamas mènent des attaques et des embuscades contre les forces israéliennes, dans un conflit qui dure désormais depuis près de deux ans.