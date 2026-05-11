Le niveau du Rhin remonte après les pluies en Allemagne

Les pluies tombées ces derniers jours ont permis une hausse du niveau du Rhin en Allemagne, améliorant les conditions de navigation sur l’un des axes fluviaux les plus importants d’Europe, ont indiqué des négociants lundi.

En avril, une période de sécheresse avait fortement réduit le niveau du fleuve, empêchant les cargos de circuler à pleine charge. Certains navires ne pouvaient transporter qu’environ la moitié de leur capacité, obligeant les armateurs à appliquer des surtaxes sur le fret et augmentant les coûts logistiques pour les entreprises.

Grâce aux récentes précipitations, les navires peuvent désormais généralement naviguer avec des chargements compris entre 70 % et 90 % de leur capacité, contre environ 50 % au début de la semaine précédente.

Le trafic fluvial est revenu à un niveau presque normal sur plusieurs portions du nord du Rhin, notamment autour de Duisbourg et Cologne. Toutefois, au passage stratégique de Kaub, les cargos restent limités à environ 70 % de leur capacité.

Les négociants estiment néanmoins que le niveau de l’eau à Kaub pourrait encore augmenter dans les prochains jours, permettant potentiellement un retour aux chargements complets d’ici la fin de la semaine, à mesure que les eaux de pluie continueront d’alimenter le fleuve.