Le magistrat Giovanni Kessler prend la tête du comité scientifique d’Hermes

Hermes Centre d’Études Européen a annoncé, ce 20 avril 2026 à Rome, la nomination du Dr Giovanni Kessler à la présidence de son Comité scientifique, une instance appelée à jouer un rôle central dans l’orientation des travaux du think tank.

Ce comité, dont la constitution formelle est attendue dans les prochaines semaines, réunira des personnalités de haut niveau issues des milieux académique, institutionnel et professionnel, toutes reconnues pour leur expérience européenne. Sa mission consistera à encadrer et enrichir les activités de recherche et de proposition du Centre, tout en garantissant un haut degré de rigueur scientifique et d’indépendance.

Structure privée indépendante, Hermes Centre d’Études Européen fédère depuis plusieurs années universitaires, enseignants-chercheurs et professionnels venus de différents pays d’Europe. L’organisation s’attache à nourrir le débat public et à formuler des solutions concrètes face aux défis politiques, économiques et réglementaires de l’Union européenne. Elle entend ainsi contribuer activement au processus d’intégration européenne et au renforcement de la coopération multilatérale.

Les travaux du Centre, notamment ceux pilotés par le futur Comité scientifique, porteront sur la production d’analyses approfondies et de propositions opérationnelles en matière de politiques européennes, avec un accent particulier sur les enjeux réglementaires. Les thématiques abordées incluent notamment la gouvernance, la lutte contre la fraude, la protection des intérêts financiers, la défense de l’Union et la compétitivité du système européen.

La présidente du Centre, Tiziana Demma, s’est félicitée de cette nomination, saluant « une expérience institutionnelle exceptionnelle » et une connaissance fine des dynamiques européennes, qu’elle considère comme des atouts majeurs pour les travaux à venir.

Né à Trente en 1956, Giovanni Kessler est un magistrat au parcours particulièrement dense. Diplômé en droit de l’Université de Bologne, il a exercé pendant quinze ans comme procureur, notamment dans la lutte contre la mafia. Il a également été membre du Parlement italien, président de l’Assemblée législative de la Province autonome de Trente et Haut Commissaire du Gouvernement italien pour la lutte contre la contrefaçon et le piratage.

Entre 2011 et 2017, il a dirigé l’Office européen de lutte antifraude, organisme indépendant de la Commission européenne chargé d’enquêter sur les fraudes, la corruption et les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Il a ensuite occupé les fonctions de directeur de l’Agence des douanes et des monopoles.

Avec cette nomination, Hermes, Centre d’Études Européen entend consolider sa position dans le paysage des think tanks européens et poursuivre son engagement à produire des contributions concrètes et de haut niveau sur les politiques de l’Union. La présidente Tiziana Demma a remercié Giovanni Kessler pour son engagement et a exprimé sa confiance dans les travaux qui débuteront prochainement.