Les États-Unis ont ouvert leur premier bureau du Federal Bureau of Investigation (FBI) en Équateur, a annoncé mercredi l’ambassade américaine à Quito.

Cette nouvelle antenne vise à renforcer la coopération entre les autorités américaines et équatoriennes dans la lutte contre le trafic de drogue et d’armes, ainsi que contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Selon l’ambassade des États-Unis, le bureau du FBI permettra d’intensifier les échanges d’informations et d’améliorer les enquêtes conjointes face à l’augmentation des activités criminelles transnationales dans la région.

L’Équateur est devenu ces dernières années un point stratégique pour les réseaux de narcotrafic, en raison de sa position géographique entre la Colombie et le Pérou, deux des plus grands producteurs mondiaux de cocaïne.

Washington cherche ainsi à soutenir les autorités équatoriennes dans leurs efforts pour contenir la montée de la violence liée aux cartels et renforcer la sécurité régionale.