Le navire de guerre britannique HMS Dragon a quitté mardi le port de Portsmouth pour être déployé en Méditerranée orientale, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.

Ce déploiement intervient plus d’une semaine après une attaque de drone visant la base aérienne britannique de RAF Akrotiri, située à Chypre. Selon les autorités, le drone utilisé était de fabrication iranienne et aurait été lancé depuis le Liban ou l’Irak.

Le gouvernement britannique a fait face à des critiques pour ne pas avoir envoyé plus rapidement un bâtiment militaire dans la région. Des navires de guerre grecs et français avaient été déployés quelques jours seulement après les premières représailles iraniennes dans le Golfe.

La décision d’envoyer le destroyer HMS Dragon avait été prise il y a environ une semaine, mais plusieurs jours ont été nécessaires pour préparer le navire à sa mission.

Ce délai a alimenté les interrogations au Royaume-Uni sur l’état de préparation opérationnelle des forces armées britanniques.

Le HMS Dragon doit renforcer la présence militaire britannique dans la région et contribuer à la surveillance et à la sécurité maritime dans un contexte de forte instabilité liée au conflit impliquant l’Iran et ses adversaires.