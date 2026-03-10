Le gouvernement canadien a annoncé qu’il autoriserait la plateforme TikTok à continuer d’opérer dans le pays, à l’issue d’un examen de sécurité nationale.

Dans un communiqué, la ministre canadienne de l’Industrie, Mélanie Joly, a indiqué que cette autorisation était conditionnée à de nouveaux engagements juridiquement contraignants pris par TikTok Canada.

Ces engagements doivent répondre aux préoccupations liées à la sécurité nationale et à la protection des données, qui ont conduit Ottawa à examiner de près les activités de la plateforme dans le pays.

La décision permettra également à l’entreprise de poursuivre ses investissements au Canada, tout en restant soumise à des obligations spécifiques imposées par les autorités.

Plusieurs gouvernements occidentaux ont exprimé ces dernières années des inquiétudes concernant TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, notamment sur la gestion des données des utilisateurs et les risques d’ingérence.

L’annonce du Canada intervient dans un contexte international marqué par des débats sur la régulation des plateformes technologiques et sur leur impact en matière de sécurité et de souveraineté numérique.