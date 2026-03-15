La Suisse a rejeté deux demandes de survol de son territoire formulées par les États-Unis pour des vols liés au conflit contre l’Iran, tout en autorisant trois autres vols, a annoncé le gouvernement suisse.

Les autorités suisses ont expliqué avoir examiné plusieurs demandes de survol d’avions militaires et officiels américains à la lumière de la législation nationale sur la neutralité. Selon cette loi, les survols effectués par les parties impliquées dans un conflit à des fins militaires liées directement aux combats sont interdits.

Deux des vols ont ainsi été refusés car ils étaient considérés comme liés aux opérations militaires dans le cadre de la guerre actuelle. En revanche, trois autres demandes ont été approuvées car elles ne violaient pas les règles de neutralité.

Les vols autorisés concernaient deux avions de transport ainsi qu’un avion de maintenance, dont les missions n’étaient pas directement liées aux opérations militaires.

Le gouvernement suisse a également averti que les futures demandes pourraient être rejetées si elles dépassaient le trafic habituel ou si l’objectif exact des survols ne pouvait pas être clairement établi.

Cette décision illustre la volonté de la Suisse de maintenir sa politique traditionnelle de neutralité tout en gérant les pressions diplomatiques liées à l’intensification du conflit au Moyen-Orient.