La Cour suprême fédérale du Brésil a interdit à un conseiller de l’administration du président américain Donald Trump de rendre visite à l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, actuellement incarcéré.

Le juge Alexandre de Moraes a rejeté la demande déposée par les avocats de Bolsonaro visant à autoriser une visite en prison de Darren Beattie, récemment nommé conseiller chargé de superviser les relations avec le Brésil au sein de l’administration américaine.

Dans sa décision, le magistrat est revenu sur une autorisation initiale accordée plus tôt dans la semaine et a estimé que cette visite ne correspondait pas aux motifs ayant justifié l’entrée de Beattie sur le territoire brésilien.

Selon des documents transmis par le ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira, le responsable américain avait obtenu un visa pour participer à un forum consacré aux minerais critiques et pour rencontrer des responsables du gouvernement brésilien. La rencontre avec Bolsonaro n’avait pas été mentionnée dans ce cadre.

Le juge Alexandre de Moraes a souligné que cette visite n’avait pas été communiquée aux autorités diplomatiques brésiliennes et ne relevait pas d’un contexte diplomatique officiel. Le ministère des Affaires étrangères a également indiqué que Darren Beattie n’avait jusqu’à présent programmé aucune réunion avec des responsables du gouvernement.

Des responsables brésiliens ont averti que la visite pourrait être perçue comme une tentative d’ingérence dans les affaires intérieures du pays. L’ancien président Jair Bolsonaro, qui fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires, reste détenu dans le cadre d’enquêtes liées à son action politique après la fin de son mandat.