Les dirigeants chinois ont rendu hommage mardi à Song Ping, ancien haut responsable du Parti communiste chinois et ancien membre de son organe dirigeant le plus puissant, décédé la semaine dernière à Pékin à l’âge de 109 ans.

Le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre Li Qiang ainsi que d’autres membres du Comité permanent du Bureau politique ont assisté à une cérémonie officielle en son honneur. L’événement, retransmis par la télévision d’État CCTV, a marqué la fin d’une carrière politique qui s’est étendue sur plusieurs décennies et a traversé cinq générations de dirigeants chinois.

Lors de la cérémonie, les responsables se sont recueillis en silence avant de s’incliner trois fois devant la dépouille de Song Ping, recouverte du drapeau rouge du Parti communiste chinois, avant sa crémation.

Dans les hommages officiels, les autorités ont décrit Song Ping comme un dirigeant ayant consacré sa vie à la révolution, au développement du pays et au progrès de la République populaire de Chine.

Figure influente de l’appareil du Parti, Song Ping avait occupé plusieurs postes importants au cours de sa carrière, notamment au sein de la direction centrale du Parti communiste.

Sa longévité et son parcours politique en ont fait l’un des derniers représentants d’une génération de cadres ayant participé à différentes phases de l’histoire politique moderne de la Chine, depuis les premières années de la République populaire jusqu’à l’ère actuelle.